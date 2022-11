Vân Son, la première ligne de téléphérique dans la zone touristique du mont Bà Den, va du pied de la montagne au sommet et mesure 1847 mètres de long. Photo: VI

Hanoï (VNA) - Situé à une altitude de 986 mètres, le mont Bà Den (Dame Noire) est connu comme le "toit du Sud du Vietnam" et un symbole de la province de Tây Ninh. Depuis que les lignes de téléphériques du site touristique national de Ba Den Mountain Resort du Sungroup ont été mises en service, au début de 2020, cet endroit a attiré de plus en plus de touristes.



Nous avons visité le mont Bà Den en téléphérique un week-end et avons été surpris de voir un grand nombre touristes, parmi lesquels beaucoup de Cambodgiens car la distance entre la porte frontière de Moc Bai Tây Ninh et la zone touristique du mont Bà Den n’est que d'environ 40 km.



Les touristes peuvent faire deux types de tourisme : tourisme de nature et tourisme religieux. Par conséquent, les itinéraires du téléphérique sont également construits sur l'idée d'aider les touristes à gravir le mont Bà Den à travers ces deux principaux types de tourisme.



Vân Son, la première ligne de téléphérique, s'étend du pied de la montagne au sommet et mesure 1847 mètres de long. Avec ses 113 cabines, il ne faut que huit minutes pour atteindre le sommet de la montagne, contre quatre heures à pied. Depuis le téléphérique, les visiteurs peuvent admirer une vue panoramique sur la vallée de Ba Den avec ses immenses arbres ainsi que sur la ville de Tây Ninh.



Juste après leur arrivée au sommet, les visiteurs peuvent s'arrêter devant la statue de bodhisattva "Tay Bo Da Son", haute de 72 m, délicatement sculptée et composée de plus de 170 tonnes de bronze. Elle a été reconnue comme la plus haute statue de bodhisattva en bronze sur une montagne d'Asie par le Livre des records d’Asie.



D'autres endroits tels que la gare du téléphérique ou la galerie d'art bouddhiste ainsi que le paysage naturel et l'air frais dans cet endroit ont contribué à attirer les visiteurs.



La ligne de téléphérique de Hang Chua comprend quant à elle 78 cabines. D'une longueur totale de 1 246 m, elle amène les touristes visiter le complexe culturel spirituel. Depuis le téléphérique, les visiteurs peuvent voir l'ensemble du système de pagodes, comprenant les pagodes Trung, Quan Am, Hang, Ba et la grotte Kim Quang qui sont situées au milieu de la majestueuse montagne.



La statue de Bouddha Shakyamuni entrant dans le nirvana, allongée à flanc de montagne, ou Dai Hong Chung qui pèse six tonnes sont également des attractions pour les visiteurs./.-VI/VNA