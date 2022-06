Hanoi (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont présenté mardi 28 juin le Réseau d’économie circulaire du Vietnam pour relier les agences de l’Etat et les entreprises et promouvoir l’économie circulaire au Vietnam.

Le développement de l’économie circulaire est la solution pour assurer une croissance durable au Vietnam. Photo d'illustration : VNA



Le réseau dont l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement (ISPONRE) relevant du MoNRE est l’agence coordonnatrice, a cinq composantes principales: dialogue politique, partage des connaissances et études de cas, information financière, forum d’affaires, et base de données.



Il fonctionnera sous la forme d’un partenariat public-privé. Les activités de coordination du réseau seront menées par un Conseil consultatif soutenu par les groupes de travail et composé des décideurs politiques, des localités, des associations professionnelles, des consommateurs et des organisations sociales.



Sa mise en place s’inscrit dans le cadre du Forum de l’économie circulaire du Vietnam 2022 et de la Conférence de lancement du Plan d’action national pour la mise en œuvre de l’économie circulaire du Vietnam.



Par rapport au modèle traditionnel, l’économie circulaire montre la responsabilité de chaque nation dans la résolution des défis mondiaux causés par la pollution et le changement climatique, tout en améliorant la compétitivité de l’économie. En outre, elle optimise l’utilisation des matières premières, réduisant ainsi l’exploitation des ressources naturelles et minimisant les déchets et les coûts de leur traitement.

Pour le Vietnam, l’économie circulaire est particulièrement importante, car le pays fait face à des défis concernant l’épuisement de ses ressources naturelles, la pollution, les changements climatiques, sans compter ses engagements dans divers accords commerciaux visant des objectifs de développement durable et de protection de l’environnement. – VNA