Conseils aux travailleurs avant de partir travailler à l'étranger. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger a fourni vendredi 21 octobre des informations sur les marchés de la main-d’œuvre en Afrique et des recommandations visant à garantir la légalité, les droits et intérêts des travailleurs sous contrat à l’étranger.



Le département relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (Molisa) a autorisé les entreprises Vinaconex, Vinamex, Thang Long Osc, HR Vina, VXT, Vnsteel – VMSC et An Thai – ATACO à envoyer des travailleurs dans certains pays africains dont l’Algérie, la République de Djibouti, le Cameroun et la République de Seychelles.



Le département a recommandé aux travailleurs de contacter directement les entreprises autorisées, de rechercher attentivement les informations relatives aux postes de travail, les exigences en matière de compétences et de langues étrangères et les frais à payer afin de se protéger contre les arnaques.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a déclaré jeudi 20 octobre que la situation des travailleurs vietnamiens en Afrique est stable et a connu certaines améliorations.



Elle a également exhorté les travailleurs vietnamiens à trouver toutes les informations nécessaires avant d’accepter des contrats de travail à l’étranger afin d’éviter d’être grugés par des intermédiaires illégaux, et lorsque des problèmes surviennent, à contacter les agences vietnamiennes à l’étranger directement ou via la hotline de protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères. – VNA