Le général To Lam (gauche) et le président du Sénat égyptien et président du Parti du futur de la nation (NFP), Abdel-Wahab Abdel-Razek. Photo: VNA



Le Caire (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par le général To Lam, secrétaire du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique et ministre de la Sécurité publique, a effectué une visite de travail en Égypte du 2 au 5 décembre.

En Égypte, le général To Lam et la délégation du Parti l'accompagnant ont rencontré le président du Sénat égyptien et président du Parti du futur de la nation (NFP), Abdel-Wahab Abdel-Razek ; se sont entretenus avec le secrétaire général du Parti communiste égyptien, Salah Adly Abdelhafiz, et le secrétaire général du Parti socialiste égyptien, Ahmed Bahaa El Shafey. Ils ont également eu une séance de travail avec le ministre égyptien de l'Intérieur, Mahmoud Tawfik, puis rendu visite à l'ambassade et à la communauté vietnamienne en Égypte.

Lors des séances de travail, le général To Lam a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordaient de l'importance à l'amitié et à la coopération traditionnelles avec l' Égypte, et se sont réjouis du bon développement des relations d'amitié et de coopération Vietnam-Égypte dans tous les domaines au cours des 60 dernières années.

Appréciant le prestige et la position de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le général To Lam a également proposé des orientations et des mesures précises visant à approfondir davantage les relations bilatérales à l'avenir.

Les dirigeants des partis politiques et de l'État égyptien ont salué la visite de travail de la délégation du PCV, la considérant comme un événement important à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir de bonnes relations d’amitié et de coopération, à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et à maintenir les mécanismes de coopération bilatérale. De plus, elles se sont engagées à organiser les préparatifs de la 6e réunion du Comité mixte Vietnam-Égypte. Elles s'emploient à consolider et à améliorer l'efficacité des relations d'amitié et de coopération entre le PCV et les partis politiques égyptiens, ainsi qu'entre les organisations sociopolitiques des deux pays.

Les parties prévoient également de continuer à coordonner étroitement et efficacement leur action lors des forums multilatéraux internationaux, à créer des conditions favorables aux activités commerciales et à rechercher de nouvelles opportunités de coopération.

En ce qui concerne la coopération spécialisée, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination dans la protection de la sécurité nationale, la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Elles s'engagent à garantir la sécurité et la sûreté des activités d'investissement, de commerce et de tourisme des deux pays ; ainsi qu’à simplifier les procédures de visa pour les citoyens des deux pays, entre autres mesures.

Le général To Lam à la rencontre avec l'ambassade et la communauté vietnamienne en Égypte. Photo: VNA



Lors de la rencontre avec l'ambassade et la communauté vietnamienne en Égypte, le général To Lam a demandé à l'ambassade de continuer à promouvoir l'esprit de la "diplomatie du bambou" du Vietnam, en proposant des mesures visant à resserrer la coopération bilatérale au Parti et à l'État. –VNA