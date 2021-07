ập mô tả cho ản

Le membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a rendu hommage aux contributions des forces de sécurité populaire à l’oeuvre d’édification et de défense de la Patrie à l’occasion de leur 75e Journée traditionnelle.

Il y a 75 ans, jour pour jour, la sécurité populaire réalisait un exploit éclatant en dévoilant l’affaire de la rue Ôn Nhu Hâu (aujourd’hui rue Nguyên Gia Thiêu) à Hanoi, déjouant le coup d’état lancé par le Viêt Nam Quôc Dân Dang (Parti nationaliste vietnamien) en collusion avec les Français, protégeant le gouvernement révolutionnaire naissant.

Photo d'illustration : VNA



Des résistances anti-française et anti-américaine pour le salut national à la réunification nationale et la transition au socialisme, à la rénovation et à l’intégration internationale, le ministre Tô Lâm a passé en revue les périodes de l’histoire du pays durant laquelle les forces de sécurité populaire ont servi d’"épée précieuse" pour la protection de la sécurité nationale, la protection du rôle dirigeant du Parti, du régime socialiste, le maintien de la stabilité politique et d’un environnement de paix de paix et de stabilité pour l’édification et le développement du pays.

Au cours des 75 dernières années, quelles que soient les circonstances, les forces de sécurité populaire ont toujours été absolument fidèle au Parti et à la Patrie, combattu avec vaillance et déjoué tous les complots et activités de sabotage des forces hostiles, accomplissant avec brio la mission de maintien de la sécurité nationale, a-t-il affirmé.

Le ministre Tô Lâm a déclaré que les forces de sécurité populaire continueront à promouvoir leur tradition héroïque et glorieuse, s’efforceront sans cesse de braver les difficultés et défis, jurant de se sacrifier sans réserve pour la cause de la sécurité nationale et méritant la confiance du Parti, de l’Etat et du peuple. – VNA