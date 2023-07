Kuala Lumpur, 18 juillet (VNA)- Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Datuck Seri Utama Zafrul, a suggéré que le Vietnam et son pays travaillent ensemble pour attirer les investissements dans l'ASEAN.

Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Datuck Seri Utama Zafrul accorde une interview à la correspondante de l'Agence vietnamienne d’Information à Kuala Lumpur. Photo : VNA

Lors d'une interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information à Kuala Lumpur, à la veille de la visite officielle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim dans le pays indochinois du 20 au 21juillet, le ministre Tengku Datuck Seri Utama Zafrul a révélé qu'il accompagnera le chef du gouvernement lors de la prochaine tournée dans le but de promouvoir le potentiel de la coopération bilatérale en matière d'investissement et de commerce.



À l'heure actuelle, le Vietnam et la Malaisie sont les principaux partenaires commerciaux réciproques de l'ASEAN, a-t-il noté.



Il a ajouté que la Malaisie est le quatrième partenaire du Vietnam dau sein de l'ASEAN et se classe troisième parmi des investisseurs de la région dans le pays indochinois.



En outre, il a souligné le potentiel d'échange de produits agricoles et aquatiques entre les deux pays, dans le contexte de la récession économique mondiale.



Parallèlement, l'économie verte est également l'intérêt mutuel des deux pays, a-t-il révélé, notant le potentiel de coopération dans l'exportation de produits Halal (aux normes musulmanes) vers l'ASEAN, où la moitié de sa population est musulmane.



La Malaisie souhaite que les entreprises vietnamiennes considèrent la Malaisie comme un centre d'exportation des produits Halal dans le monde, a-t-il souligné.



Il a dévoilé que la Malaisie organisera l'Exposition internationale des produits Halal en septembre prochain avec la participation de plusieurs entreprises dans et hors du pays.- VNA