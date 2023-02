Jakarta (VNA) - Le 3 février, à l'occasion de la réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré ses homologues cambodgien, philippin et malaisien.

Rencontre entre le ministre Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn. Photo: VNA



Lors de leur rencontre, le ministre Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, ont convenu de continuer à promouvoir l'échange de visites de haut niveau, de renforcer la connectivité entre les deux économies, de promouvoir les négociations en vue d'achever la démarcation et le bornage des 16 % restants de la frontière terrestre afin de continuer à construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays…



Lors de leur rencontre, le ministre Bui Thanh Son et son homologue philippin, Enrique A. Manalo, ont insisté sur la nécessité d'une coordination étroite pour assurer le succès de la visite du président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. au Vietnam en 2023.

Le ministre Bui Thanh Son et son homologue philippin, Enrique A. Manalo. Photo: VNA



Ils ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines, dont la protection de l'environnement marin, d'organiser prochainement la 10e réunion du Groupe de travail conjoint sur les affaires maritimes et océaniques, de renforcer la coordination et se soutenir activement dans les organisations et forums internationaux et régionaux… Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ainsi que le règlement des différends en mer sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur la droit de la mer de 1982 (CNUDM)…