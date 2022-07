Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) rencontre le président indonésien Joko Widodo. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé la position constante du Vietnam d’attacher toujours de l’importance au développement de son partenariat stratégique avec l’Indonésie.

Lors de sa rencontre le 20 juillet avec le président indonésien Joko Widodo à l’occasion de sa visite officielle en Indonésie, le chef de la diplomatie vietnamienne a émis le souhait que le chef de l’Etat indonésien accorde son soutien au renforcement des échanges de délégations et de contacts de tous niveaux entre les deux pays.

Bui Thanh Son a également suggéré de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux de manière plus équilibrée, de signer un protocole d’accord dans le commerce de riz pour les quatre prochaines années, de continuer à travailler en étroite collaboration pour traiter les problèmes surgissant en mer…

Le ministre a en outre déclaré apprécier la collaboration entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux, avant d’affirmer le soutien du Vietnam envers la présidence indonésienne de l’ASEAN en 2023.

De son côté, le président Joko Widodo a proposé aux deux parties d’envisager l’élaboration d’un Programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie pour la période 2024-2028 et d’œuvrer pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars d’ici 2028.

4e réunion du Comité de coopération bilatérale Vietnam – Indonésie. Photo: VNA

Le même jour, le ministre Bui Thanh Son et son homologue indonésienne Retno Marsudi ont coprésidé la 4e réunion du Comité de coopération bilatérale Vietnam – Indonésie.



Les deux ministres ont estimé que les relations entre les deux pays se développaient efficacement. Ils ont notamment constaté qu’en 2021, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 11,5 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 40%, et 6,9 milliards au cours du premier semestre 2022 (+24%).



Pour promouvoir la coopération intégrale entre les deux pays dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner pour favoriser les échanges et contacts de haut niveau, de renforcer la coopération dans la défense et la lutte contre la criminalité transnationale… Elles ont également décidé d’accélérer les préparatifs de l’organisation de la 8e réunion du Comité mixte sur le commerce, les sciences et techniques. Les deux ministres ont en outre convenu d'encourager les compagnies aériennes à augmenter la fréquence des vols et à ouvrir de nouvelles liaisons entre les deux pays…



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans le cadre de l'ASEAN, des Nations unies et d'autres mécanismes régionaux et internationaux. Elles ont réaffirmé leur soutien au maintien de la solidarité de l'ASEAN et des principes du bloc régional sur la question de la Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Lq 5e réunion du Comité de coopération bilatérale Vietnam – Indonésie aura lieu au Vietnam en 2024 ou 2025.-VNA