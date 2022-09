Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) en Autriche. Photo : VNA



Vienne (VNA) - Sur invitation du ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a effectué une visite officielle en Autriche les 28 et 29 septembre.

Le ministre s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, a rencontré le président du Conseil national d’Autriche Wolfgang Sobotka, le ministre du Travail, du Numérique et de l'Attractivité Martin Kocher, la ministre de l'Union européenne et de la Constitution Karoline Edtstadler. Il a assisté à la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Autriche et à d’autres événements.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations de coopération, d’amitié traditionnelles entre les deux pays.

Les dirigeants autrichiens ont souhaité de renforcer davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Autriche dans les domaines de la politique - diplomatie, de l’économie, du commerce, de l’investissement, des énergie renouvelables, de la santé...



Les deux parties se sont réjouies du maintien de la coopération politique, des contacts et des échanges de haut niveau. Grâce à l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam, le commercial bilatéral en 2021 a atteint 3,35 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 14% par rapport à 2020. Les deux parties ont convenu de continuer à créer des conditions favorables pour que les exportations des deux pays accèdent aux marchés de l'autre.

La partie autrichienne reconnaît la proposition du ministre Bui Thanh Son au Parlement autrichien de ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), de retirer le carton jaune imposé pour les produits aquatiques du Vietnam. Les deux parties ont également discuté de l'élargissement de la coopération dans la finance verte, les énergies renouvelables et la protection de l'environnement.

S'agissant de la coopération internationale, les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies et dans le cadre du Partenariat stratégique ASEAN - UE. Les deux parties ont échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, partagé leur position sur la Mer Orientale et sur le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies et dans le respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

En Autriche, Bui Thanh Son a également assisté à la cérémonie d'ouverture de "l'Espace culturel vietnamien", au Forum d'affaires Vietnam - Autriche, à la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Autriche. Il a rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants du Communauté vietnamienne en Autriche. - VNA