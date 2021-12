Pékin (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu une entrevue virtuelle vendredi 3 décembre dans la ville de Huzhou, province du Zhejiang en Chine, avec le secrétaire du comité provincial du Parti communiste chinois, Yuan Jiajun.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo diffusée par la VNA



Le chef de la diplomatie vietnamienne qui effectue une visite officielle du 2 au 4 décembre en Chine, a félicité le Zhejiang pour ses réalisations socio-économiques qu’il a enregistrées ces derniers temps en tant qu’une des locomotives économiques de l’Est de la Chine.



Il a souhaité au peuple du Zhejiang plein de succès dans ses efforts visant à réaliser la tâche de promouvoir le "développement de haute qualité et la prospérité commune" durant la deuxième étape des objectifs des "deux centenaires", à atteindre le plus rapidement possible l’objectif de devenir une zone de démonstration de la prééminence du socialisme aux caractéristiques chinoises, à organiser avec succès les Jeux asiatiques de 2022.



Bui Thanh Son a apprécié les résultats de la coopération, notamment économique et commerciale, entre le Zhejiang et les localités vietnamiennes, avec 12,48 milliards de dollars d’échanges commerciaux au cours des 9 premiers mois de 2021 ( 30,8%). Il a remercié les entreprises du Zhejiang d’avoir fait don de fournitures médicales à certaines localités vietnamiennes pour prévenir et lutter contre le Covid-19.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à gauche) et le secrétaire du comité du Parti communiste chinois de la province du Zhejiang, Yuan Jiajun. Photo diffusée par la VNA

Il a demandé d’étendre les liens entre les localités vietnamiennes et le Zhejiang ; de renforcer le partage d’expériences dans les domaines forts du Zhejiang, dont le développement durable, l’économie numérique, les sciences et les technologies appliquées, la construction d’infrastructures.

Le ministre a également invité le Zhejiang à promouvoir sa coopération économique, commerciale et d’investissement avec les localités vietnamiennes; à faciliter les exportations agricoles vietnamiennes ; à exploiter efficacement la liaison routière et ferroviaire entre la province de Lang Son et la ville de Yiwu ; et à favoriser les citoyens vietnamiens dans le Zhejiang.

Yuan Jiajun a pour sa part affirmé que le Zhejiang, où le Président vietnamien Hô Chi Minh s’était rendu à plusieurs reprises, jouait un rôle important dans les relations d’amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam. Il a égakement rappelé les résultats et la signification importants de la visite officielle en Chine en 2017 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong.

Se mettant d’accord avec les propositions du ministre Bui Thanh Son, il a affirmé que le Zhejiang attachait de l’importance à la promotion de la coopération avec les localités vietnamiennes, dont Hô Chi Minh-Ville et Thua Thiên-Huê, souhaitant contribuer activement aux relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. – VNA