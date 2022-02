Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères tenu le 17 février, répondant aux questions de journalistes sur l'annonce du ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Shokhonn, selon laquelle, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a été testé positif pour le SRAS-CoV-2 au Cambodge et sur les résultats de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat), la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré :

À l'invitation du ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Shokhonn, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et une délégation vietnamienne ont participé à la AMM Retreat, tenue en ligne à Phnom Penh, au Cambodge, les 16 et 17 février.



« Durant la réunion, Bui Thanh Son et les délégués vietnamiens ont strictement respecté les réglementations cambodgiennes en matière de santé et de prévention et de contrôle du COVID-19. Après cet événement, le ministre vietnamien retournera au Vietnam et procédera à l'isolement médical conformément à la réglementation. Actuellement, l'état de santé du ministre est stable", a-t-elle déclaré.



Selon la porte-parole, le ministre Bui Thanh Son a pris la parole et a participé aux discussions sur l'ordre du jour de la réunion. Il s'agit de la première réunion de l'année de présidence assumée par le Cambodge de sorte que la réunion s'est concentrée sur l'orientation de la coopération de l'ASEAN en 2022.

Les ministres ont hautement apprécié le thème du Cambodge pour 2022 et se sont engagés à bien coopérer avec le pays. Les ministres ont également discuté des questions liées au développement et à l'accélération des plans d'action au sein de la Communauté de l'ASEAN jusqu'en 2025, et ont échangé sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont la Mer Orientale et le Myanmar. -VNA