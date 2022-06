New Delhi, 16 juin (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde (SAIFMM) le 16 juin à New Delhi à l'occasion du 30e anniversaire des relations ASEAN-Inde.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Lors de son discours lors de l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné la relation traditionnelle de longue date entre l'Inde et la région de l'Asie du Sud-Est et le développement vigoureux des relations, affirmant que les deux parties ont enregistré des réalisations importantes au cours des 30 dernières années.Il a déclaré que le moment était venu pour l'ASEAN et l'Inde d'améliorer leur relation stratégique et leur coopération intégrale à un niveau plus élevé, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région et dans le monde.Le chef de la diplomatie du Vietnam a suggéré que l'ASEAN et l'Inde devraient s'unir et continuer à promouvoir les valeurs communes partagées par les deux parties, à renforcer le dialogue, la coopération et le renforcement de la confiance, à harmoniser les différences, à limiter les désaccords, à minimiser les conflits et à apporter des contributions positives à la paix, à la stabilité et au développement. dans la région.Bui Thanh Son a souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer leur soutien mutuel dans l'amélioration des capacités de santé, de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange ASEAN-Inde et d'élargir la coopération sur la transformation numérique, l'innovation et le développement de la sous-région, y compris la coopération Mékong-Ganga (MCG).Il s'est félicité du soutien de l'Inde à la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale et a appelé l'Inde à soutenir les efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de respect de l'environnement, contribuant à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région et dans le monde dans son ensemble.Au cours de la réunion, le ministre indien des Affaires extérieures S. Jaishankar a affirmé que l'ASEAN est un pilier important non seulement de la politique indienne "Action vers l’Est", mais aussi de la politique extérieure globale et du centre de l'Initiative des océans Indo-Pacifique (IPOI) ...L'Inde soutient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale, a-t-il dit, notant que son pays attache une grande importance à ses relations étroites avec l'ASEAN et souhaite élever les relations ASEAN-Inde à un partenariat stratégique intégral.Les ministres de l'ASEAN ont souligné le lien traditionnel séculaire entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, qui a jeté les bases du progrès des relations ASEAN-Inde au cours des trois dernières décennies.Les ministres ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir les relations ASEAN-Inde afin de contribuer efficacement à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région.L'ASEAN et l'Inde ont convenu de continuer à accorder la priorité au rétablissement et à l'amélioration des capacités de santé ; assurer un approvisionnement adéquat en vaccins et médicaments; renforcer la coopération maritime durable ; répondre au terrorisme, à la criminalité transnationale et à la violence extrême ; promouvoir les échanges économiques et commerciaux afin d'atteindre l'objectif de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires commercial bilatéral ; et la mise en œuvre effective de l'accord de libre-échange ASEAN-Inde.Les deux parties renforceront également leur coopération dans les domaines du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples ; l’application de la science et de la technologie, la transformation numérique ; et élargiront la coopération dans la transformation énergétique, la réponse au changement climatique, le développement vert et durable.L'ASEAN et l'Inde ont affirmé leur coordination continue dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation en Mer Orientale.Le ministre indien Jaishankar a réaffirmé le soutien de son pays à la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, affirmant que l'Inde soutenait l'ASEAN dans la promotion du dialogue et du renforcement de la confiance, la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la construction un code de conduite (COC) efficace et efficient en Mer Orientale, conforme au droit international et à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.Plus tôt dans la journée, le ministre Bui Thanh Son a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre indien Narendra Modi.Le chef de la diplomatie vietnamien participera et prononcera un discours lors d'un débat au niveau ministériel dans le cadre de la 12e édition du Dialogue de Delhi plus tard dans la même journée.- VNA