Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung (à droite) rencontre à Washington, Alex Rogers, président des technologies et des affaires mondiales du groupe américain Qualcomm. Photo: vietnamnet.vn

Washington (VNA) - Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, qui accompagne le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de sa visite de travail aux Etats-Unis, a rencontré le 12 mai à Washington, Alex Rogers, président des technologies et des affaires mondiales du groupe américain Qualcomm.

Il a remercié Qualcomm pour sa coopération très efficace avec les entreprises technologiques vietnamiennes, ajoutant que les entreprises vietnamiennes de télécommunications et de technologie numérique accordaient une grande confiance à Qualcomm.

Il a souhaité porter à une nouvelle hauteur la coopération entre le ministère de l'Information et de la Communication, les entreprises de technologie numérique au Vietnam et Qualcomm .

Le ministère Nguyên Manh Hung met en place des laboratoires pour tester les appareils 5G fabriqués à la fois par le Vietnam et d'autres pays et souhaite voir Qualcomm soutenir l'élaboration de normes et tests non seulement pour la 5G mais aussi pour la 6G, a-t-il indiqué.

Il a souligné que les technologies 5G et 6G deviendraient dans le futur le fondement de l'économie numérique. Par conséquent, la sécurité du réseau, la qualité de l'équipement 5G et 6G sont très importants pour parvenir à la confiance numérique dans cette étape.

Il a également espéré que Qualcomm pourrait soutenir les universités vietnamiennes pour ouvrir des formations en télécommunications.

De son côté, Alex Rogers s'est dit ravi de la coopération qui a contribué au développement de l'industrie des télécommunications au Vietnam, tout en appréciant que le Vietnam ait accéléré le développement de la technologie 6G.

Les deux parties ont également discuté des mesures pour renforcer les projets de coopération, afin de promouvoir les forces et les potentiels technologiques des entreprises vietnamiennes.

Les deux parties ont convenu d'accélérer conjointement la recherche, le développement et la commercialisation de produits d'équipement, en particulier d'équipements 5G, afin de répondre rapidement aux besoins du Vietnam et d'approvisionner le marché mondial.

En tant que leader de la technologie sans fil, Qualcomm travaille en étroite collaboration avec l'écosystème mobile du Vietnam depuis de nombreuses années, comme en témoigne la création du premier bureau à Hanoï en 2003 et d'un autre à Ho Chi Minh-Ville en 2014. Depuis longtemps, Qualcomm coopère avec les opérateurs de réseaux mobiles au Vietnam pour soutenir le développement de produits et services 2G, 3G, 4G et, désormais, 5G.



Qualcomm est une entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile. Elle est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunications. Elle est devenue l'une des toutes premières entreprises mondiales dans son domaine, la conception et la commercialisation de processeurs pour téléphones portables. -VNA