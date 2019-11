Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh a fait savoir mercredi après-midi 6 octobre devant l’Assemblée nationale que le gouvernement a promulgué de nombreuses politiques pour encourager les industries auxiliaires.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh devant l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a rédigé une résolution sur le développement des industries auxiliaires par laquelle il propose de mettre en place des mesures permettant de donner un coup de pouce aux entreprises du secteur, a-t-il indiqué lors de la première journée de la séance de questions-réponses.Il faudrait également inciter les investisseurs étrangers à s’impliquer dans ce secteur pour favoriser les transferts technologiques au profit de l’industrie auxiliaire vietnamienne, a poursuivi le ministre.Trân Tuân Anh a aussi abordé la gestion de l’électricité, la promotion commerciale, le commerce électronique et la lutte contre les fraudes fiscales.Le Vietnam est profondément intégré au monde. Les accords bilatéraux et multilatéraux signés aident le Vietnam à améliorer sa compétitivité lors de l’exportation de produits vers d’autres pays, a-t-il dit.Toutefois, force est de constater le phénomène des produits portant des marquaques d’origine vietnamienne pour profiter des tarifs préférentiels sur les marchés des pays partenaires, a-t-il ajouté, affirmant que le ministère et le gouvernement sont pleinement conscients de ce défi.Récemment, le gouvernement a lancé un plan de prévention des fraudes commerciales et sur l’origine des marchandises, dans lequel il a assigné cinq groupes de tâches aux organes compétents.Dernièrement, le Premier ministre a approuvé la décision No.824 approuvant le plan sur les recours commerciaux, axé sur la lutte contre les fraudes sur l’origine et les fraudes commerciales en général, a-t-il encore indiqué.Jeudi 7 novembre, les députés continueront d’interroger le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh sur le deuxième groupe de questions et le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân sur le troisième groupe de questions concernant les affaires intérieures. – VNA