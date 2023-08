Hanoi (VNA) – Stress et pressions professorales, régime salarial, indemnités, âge de retraite, conditions de vie et de travail : le ministre de l’Education et de la Formation Nguyên Kim Son a fourni mardi 15 août les des éclaircissements à ces sujets et indiqué des mesures prises ou envisagées afin de rendre le primaire digne de ce nom.

Le ministre de l’Education et de la Formation Nguyên Kim Son (centre) lors de l'événement. Photo: VNA





La résolution n°29-NQ/TW du Comité central du Parti, en date du 4 novembre 2013, sur le renouvellement fondamental et intégral de l’éducation et de la formation dispose que les salaires des éducateurs doivent être au plus haut parmi les employés publics, a-t-il rappelé.



Tel est notre souhait, mais il y a encore fort à faire pour le matérialiser et perduader les ministères, les directions et les agences concernées. Il est de notre responsabilité de les convaincre et nous avons grandement besoin de la contribution de la société, a-t-il indiqué.



Bien que le salaire de la maternelle ait bénécifié d’une attention particulière, il reste à un niveau bas, chaque enseignant touche 5 millions de dôngs (environ 209 dollars) par mois alors qu’il travaille souvent dix à onze heures par jours alors que la durée légale du travail est fixée à huit heures, a fait savoir Lê Thi Tuyêt Huong, à l’école maternelle de la commune de Thanh Nua, dans la province de Diên Biên.



Près de 500 commentaires ont été envoyés au ministre de l’Éducation et de la Formation concernant l’âge de la retraite des enseignants du préscolaire, dont la plupart ont demandé de fixer l’âge de la retraite à 55 ans, estimant qu’au vu des caractéristiques du métier, il n’est pas approprié de porter l’âge de la retraite à 60 ans.

De nombreux avis ont été transmis au ministre de l’Éducation et de la Formation. Photo: VNA





Admettant que le salaire des enseignants du préscolaire reste encore faible par rapport au niveau de revenu général et aux efforts qu’ils doivent consentir, le ministre Nguyên Kim Son a expliqué que le secteur de l’éducation compte un très grand nombre de salariés, fonctionnaires et employés publics, représentant plus de 70% du nombre total de fonctionnaires et employés publics du pays.



Par conséquent, chaque politique d’ajustement, aussi petite soit-elle, doit calculer des ressources et des conditions, a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernementa chargé son ministère de travailler avec le ministère de l’Intérieur et d’autres pour examiner la possibilité d’élever les indemnités pour les enseignants.



Dans un premier temps, les deux ministères de l’Éducation et de la Formation et de l’Intérieur ont convenu d’augmenter les indemnités pour les enseignants de la maternelle à 10%, les enseignants du primaire à 5%, a-t-il fait savoir.



En ce qui concerne la mise en œuvre du programme d’enseignement général 2018, le ministre a déclaré qu’il s’agit d’une opportunité pour le secteur de l’éducation avec de nombreuses nouveautés, passant de la fourniture de connaissances au développement des capacités.



La mise en œuvre réussie du nouveau programme, l’éducation nationale entrera dans un nouveau chapitre avec des changements qualitatifs, ce qui implique que les éducateurs doivent se renouveller pour devenir des organisateurs et guides, au lieu d’être des transmetteurs de connaissances.

Dans le processus de rénovation, le ministre Nguyên Kim Son a souligné le rôle des directeurs des écoles d’enseignement général, espérant qu’ils s’alignent sur les objectifs de rénovation pour en devenir des leaders. – VNA