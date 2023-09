Le général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique a eu une entrevue avec Chen Wenqing, membre du Bureau politique (gauche) et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois. Photo : VNA

Photo : VNA

Pékin, 14 septembre (VNA) – Le général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique a eu une entrevue avec Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à Pékin le 14 septembre.Chen Wenqing a salué les résultats de la coopération entre les forces de l'ordre chinoises et le ministère vietnamien de la Sécurité publique et a souhaité que dans un avenir proche, les deux parties continuent à intensifier leur coopération dans leurs domaines de force, en particulier dans la lutte contre la criminalité, afin de mettre en œuvre les perceptions communes conclues par les dirigeants des deux Partis et de renforcer davantage leurs liens de coopération.Tô Lâm, pour sa part, a déclaré qu'après l'orientation des plus hauts dirigeants des deux Partis, en particulier les résultats de la visite en Chine du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong immédiatement après le 20e Congrès national du PCC, les relations entre les deux Partis et les pays ont réalisé des progrès positifs avec des résultats fructueux, bénéficiant aux populations des deux pays.Il a souligné que les deux parties ont déployé une coopération en matière de sécurité et d'application de la loi dans tous les domaines et ont travaillé ensemble pour prévenir et combattre efficacement la criminalité transnationale, protéger les citoyens et former le personnel.Il a suggéré que dans les temps à venir, des mesures spécifiques devraient continuer à être prises pour améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants ainsi que pour établir et étendre de nouveaux mécanismes de coopération.Le ministre vietnamien a proposé de renforcer la coopération multilatérale en matière de sécurité dans les mécanismes multilatéraux, maintenir conjointement un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde tout en prévenant et en combattant efficacement la criminalité transnationale. Il a demandé à la partie chinoise d'aider le ministère vietnamien de la Sécurité publique à former le personnel et à renforcer les capacités d'application de la loi.