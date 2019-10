Hanoi (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a exprimé sa satisfaction devant le développement fructueux des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au cours des dernières années, en particulier dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (à droite) avec le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange. Photo : VNA

Recevant mercredi 30 octobre à Hanoi le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, Tô Lâm a hautement apprécié le rôle de l’UE, du Parlement européen et Bernd Lange dans la facilitation de la signature de l’accord de libre-échange (EVFTA) et de l’accord de protection des investissement UE-Vietnam (EVIPA) en juin 2019.Il a souhaité que Bernd Lange et les membres de la commission appuient la ratification des deux accords dans les meilleurs délais. Il a déclaré qu’une fois ratifié, l’EVFTA ouvrirait une nouvelle période de coopération économique bilatérale, ajoutant que l’Assemblée nationale du Vietnam prévoit d’approuver l’accord au cours du premier semestre 2020.À ce jour, le Vietnam a adhéré à 16 accords de libre-échange, dont 11 sont devenus effectifs et, plus récemment, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) prouve la politique globale du pays en matière d’intégration, son importante position géopolitique aux niveaux régional et mondial, a-t-il dit.Tô Lâm a indiqué que les relations de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les États membres de l’UE se sont développées de manière fructueuse et ontpermis de récolter d’importants résultats dans la lutte contre la criminalité transnationale ces dernières années.Il a déclaré que le ministère vietnamien de la Sécurité publique continuera de collaborer étroitement avec l’UE et le Parlement européen en matière de lutte anti-criminalité et de cybersécurité.Bernd Lange a pour sa part déclaré que le Parlement européen et sa Commission du commerce international continueront à élargir leur collaboration avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique dans des domaines d’intérêt commun. – VNA