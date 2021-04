Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (droite), et l’ambassadeur des Etats-Unis sortant Daniel Kritenbrink . Photo : cand.vn

Hanoï (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a rencontré ce mardi l’ambassadeur des Etats-Unis sortant Daniel Kritenbrink.

Le général To Lam a rappelé la volonté du Vietnam de renforcer son partenariat intégral avec les États-Unis selon les principes de respect mutuel de l’autonomie, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, au profit des intérêts des deux pays et de la stabilité dans la région.

To Lam a également demandé à Washington d’aider le Vietnam dans la fabrication de vaccins anti-COVID-19.

De son côté, le diplomate américain a promis qu’il s’appliquerait à stimuler les liens de coopération entre les deux pays et notamment les échanges entre les différents organes américains et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. -VOV/VNA