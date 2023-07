Entretien entre le ministre de la Sécurité publique To Lam et le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi. Photo: VNA

Rome (VNA) - À l'invitation du ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi, une délégation de haut niveau du ministère de la Sécurité publique, conduite par le ministre To Lam, a effectué du 17 au 19 juillet une visite de travail en Italie.



Lors de leur entretien à Rome, les ministres To Lam et Matteo Piantedosi ont estimé que la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère italien de l'Intérieur était maintenue et encouragée avec de nombreux résultats positifs, notamment dans la formation de cadres.



Le ministre To Lam a déclaré se réjouir de se rendre en Italie à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023) et des 10 ans de leur partenariat stratégique (2013-2023).



Lors de son entretien avec le ministre italien de la Justice, Carlo Nordio, le ministre To Lam a dit qu’avec l'accord de coopération dans la lutte contre la criminalité entre le Vietnam et l'Italie signé en 2014, les accords sur l'extradition et sur le transfèrement des personnes condamnées signés cette fois-ci seraient des documents juridiques importants pour la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Le ministre de la Sécurité publique To Lam (gauche) et le ministre italien de la Justice Carlo Nordio. Photo: VNA



Le ministre Carlo Nordio a suggéré que les deux parties achèvent bientôt leurs procédures pour que les deux accords prennent effet, échangent des délégations à tous les niveaux pour renforcer la compréhension mutuelle, ainsi que des informations et des expériences dans la lutte contre la criminalité.