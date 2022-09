Le ministre de la Sécurité publique assiste à l'AMMTC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a assisté le 21 septembre à la séance plénière de la 16e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC) qui s’est officiellement ouverte mercredi sous forme virtuelle.



Dans son discours, le général To Lam a affirmé que le Vietnam, en tant que pays membre de l'ASEAN, s’engageait à participer activement et de manière responsable aux cadres de coopération de l'ASEAN en général et à la coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale en particulier.



Le ministre To Lam a suggéré que les forces chargées de l’application de la loi de l'ASEAN continuent à promouvoir la mise en œuvre efficace des programmes et plans de coopération sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale dans les mécanismes de coopération multilatérale existants de l'ASEAN.



Selon lui, il est également nécessaire de renforcer l’échange d’informations et d’expériences, de promouvoir les négociations pour signer des documents de coopération bilatérale sur la prévention et la lutte contre la criminalité afin de créer un couloir juridique favorable au processus de coopération. Il est en outre important de promouvoir la coopération avec les pays partenaires de dialogue de l'ASEAN dans les domaines prioritaires, d’organiser des cours de formation, des conférences, des séminaires pour les membres des forces chargées de l’application de la loi… -VNA