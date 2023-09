Le général Phan Van Giang (droite) remet un cadeau de souvenir à l'ambassadeur du Laos, Sengphet Houngboungnuang. Photo: qdnd

Hanoï (VNA) - Le général d’armée Phan Van Giang, ministre de la Défense, a reçu lundi l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le ministre Phan Van Giang a apprécié les contributions importantes et efficaces de l’ambassadeur lao à la promotion de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que le Vietnam accordait une grande importance et une priorité de premier rang à la consolidation et au renforcement des relations avec le Laos.



Le général Phan Van Giang a en outre déclaré que la coopération de défense Vietnam-Laos continuait d’être l'un des piliers importants des relations entre les deux pays et que les ministères de la Défense des deux pays avaient convenu de se coordonner pour organiser avec succès plusieurs événements prévus en 2024, dont la présidence de l'ASEAN par le Laos, le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Laos, le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu.



De son côté, l'ambassadeur Sengphet Houngboungnuang a souligné l'importance des relations spéciales entre les deux pays. Il a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays ces derniers temps, avant de s’engager à continuer à contribuer au développement des relations entre les deux pays. -VNA