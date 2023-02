Hanoï, 9 février (VNA)- Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a envoyé le 9 février une mission en Turquie pour soutenir ce pays dans le sauvetage et la recherche des victimes et fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par le récent tremblement de terre.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a envoyé le 9 février une mission en Turquie pour soutenir ce pays dans le sauvetage et la recherche des victimes. Photo : VNA



Lors d'une cérémonie d'adieu à la mission, qui s'est tenue à Hanoï, le ministre de la Sécurité publique To Lam a souligné que la décision provient de bonnes relations de coopération entre le Vietnam et la Turquie, notamment entre le ministère de la Sécurité publique et les agences turques de maintien de l'ordre.

La participation de la mission du ministère de la Sécurité publique, composée de 24 cadres, policiers et travailleurs médicaux, contribuera à soutenir les efforts du peuple turc pour surmonter les séquelles de la catastrophe, ainsi qu'à réaffirmer l'engagement politique du Parti et de l'État vietnamiens en tant que responsable membre de la communauté internationale, prêt à s'associer à la résolution des défis et des difficultés et au maintien de l'environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.

Pour sa part, l'ambassadeur de Turquie au Vietnam, Haldun Tekneci, a déclaré que depuis le 6 février, date du tremblement de terre, son entité avait reçu la proposition du ministère vietnamien de la Sécurité publique d'aider son pays.



Le diplomate a apprécié et remercié le gouvernement vietnamien, le ministère vietnamien de la Sécurité publique, les ministères et agences, et chaque membre de la délégation pour leur aide.



Lors d'un échange avec la presse sur les activités de la délégation, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique Tô An Xô, a déclaré que c'est la première fois que le ministère envoie des officiers dans une mission internationale dans une zone où la catastrophe s'est produite loin du territoire du Vietnam. .



La délégation s'est chargée de cette tâche dès que le Premier ministre a approuvé l'envoi de forces de secours pour aider le peuple turc, et est partie pour ce pays quelques heures seulement après avoir reçu l'ordre, a-t-il déclaré.



Il a exprimé l'espoir que les "messagers de la paix" du Vietnam promouvront l'image du pays auprès de la population locale et des amis du monde, ainsi qu'ils apprendront des expériences internationales précieuses dans le travail de sauvetage.

A ce jour, le nombre de morts du tremblement de terre s'élève à 16.000, des dizaines de milliers de maisons ont été détruites et environ 13,5 millions de personnes ont été touchées par la catastrophe naturelle. - VNA