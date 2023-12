Musée de l'histoire militaire du Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – La cérémonie inaugurale du projet de réparation et de modernisation du Musée de l'histoire militaire du Laos a eu lieu le 13 décembre à Vientiane.

Il s'agit d'un projet clé pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Laos et le 103e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phongvihane.

Le projet de modernisation du Musée d'histoire de l'armée populaire lao a été lancé en 2019, avec un fonds d’investissement total de plus de 4,6 millions de dollars, financé par le ministère vietnamien de la Défense.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le général Chanshamom Chanyalath, vice-Premier ministre lao et minister de la Défense, a déclaré que ce projet contribuerait à faire du Musée un centre de préservation et de gestion des reliques historiques de l’Armée populaire du Laos, et une destination pour les touristes nationaux et étrangers.

Le Musée de l'histoire militaire du Laos est situé au centre de la capitale lao Vientiane, sur une superficie d'environ 17.000 mètres carrés, il a été entré en service depuis 1976 et a été rénové plusieurs fois. -VNA