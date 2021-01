Hanoï, 5 janvier (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement d'évaluer et de soumettre au Premier ministre pour examen et décision de la position d'investissement dans le projet de construction de l'aéroport de Sa Pa.

Design du projet d'aéroport de Sa Pa dans la province de Lao Cai (Nord). Photo : baotainguyenmoitruong.vn



Auparavant, le Comité populaire de la province de Lao Cai a demandé au Premier ministre d'examiner et de décider d'approuver l'option d'investissement du projet d'aéroport de Sa Pa sous forme d'investissement de partenariat public-privé (PPP).



Couvrant sur une superficie de 371 hectares, l'aéroport de Sa Pa est un aéroport civil de niveau 4C et un aéroport militaire de niveau II avec une piste et un réseau routier reliant l'autoroute Noi Bai - Lao Cai d'envergure de 2 voies.

L’aéroport sera construit dans la commune de Câm Côn, district de Bao Yên, sur une superficie de 371 ha, avec une piste et un système de routes reliant à l'autoroute Nôi Bài - Lào Cai. La construction durera quatre ans.



Selon la Planification de développement du transport aérien d’ici l’an 2020, d'orientation de 2030 approuvée par le Premier ministre, l'aéroport de Sa Pa, une fois mis en service, sera capable d’accueillir chaque année d’environ 3 millions de passagers.

La province septentrionale montagneuse de Lao Cai possède de nombreuses des grottes naturelles et destinations touristiques dont la plus renommée est Sa Pa, un des hauts lieux du tourisme au Vietnam.

Le site de voyage américain TripstoDiscover a présenté en 2020 Sa Pa, comme une de 14 destinations les plus attrayantes d'Asie à explorer.

Selon TripstoDiscover, Sapa est l’un des meilleurs endroits à visiter au Vietnam. Situé dans l'extrême nord, Sa Pa est entouré de paysages impressionnants avec des champs en terrasses de renommée mondiale.

C’est un endroit idéal pour les randonnées à pied ou en vélo tout terrain. Des itinéraires qui vous mèneront à travers de magnifiques cascades, des rizières et autour de charmants villages abritant des familles connues pour des métiers artisanaux. En visitant ces villages, vous pourrez voir comment ces articles sont produits et acheter tout, des tissages traditionnels aux sculptures.- VNA