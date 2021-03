Hanoï, 12 mars (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé vendredi, 12 mars, une rencontre avec la participation des ambassadrices et représentantes en chef d’organisations internationales, d’épouses d’ambassadeurs et de fonctionnaires du ministère pour célébrer la 111e Journée internationale de la femme.

Les participants posent pour une photo de groupe. Photo : Qdnd

Lors de la rencontre, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a fait l'éloge des contributions des femmes diplomates aux activités liées aux affaires étrangères, en particulier dans le contexte du COVID-19.



Il a noté que la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes figurait parmi les priorités constantes du Vietnam, pour un développement inclusif et durable, ainsi qu’un pilier important de la diplomatie du pays.



En 2020, le Vietnam a exprimé son soutien à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes dans tous les forums multilatéraux, a ajouté le diplomate.



Pour la première fois dans le cadre des Nations Unies et de l’ASEAN, le Vietnam a lancé et organisé avec succès la Session extraordinaire des dirigeants de l’ASEAN sur l’autonomisation des femmes à l’ère du numérique et une conférence internationale sur le rôle des femmes dans la construction et le maintien de la paix.



De son côté, Sara Valdés Bolano, ambassadrice du Mexique au Vietnam, qui est coprésidente du Groupe des ambassadeurs pour l'égalité des sexes, a félicité le Vietnam pour ses réalisations sur le terrain, réaffirmant son engagement à aider le pays à poursuivre ses efforts en faveur de l'égalité des sexes.



L'ambassadrice Nguyen Nguyet Nga, épouse du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait mis en place l'année dernière un réseau de femmes diplomates de différentes générations pour renforcer leurs liens ainsi que les efforts internationaux en faveur de l'autonomisation des femmes.- VNA