Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le récent rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, la capacité totale de production et d'importation d'électricité en mai a atteint 23,3 milliards de kWh, soit un recul de 2,4% en glissement annuel et de 1,1 milliard de kWh par rapport au plan annuel fixé.

Au cours des cinq premiers mois, ce chiffre est estimé à 108,7 milliards de kWh, en hausse de 4% sur un an mais une réduction de 109 millions de kWh par rapport au plan annuel fixé.

Selon le groupe Électricité du Vietnam (EVN), pour répondre aux besoins des sept mois restants, le pays devrait produire et importer au total 166,6 milliards de kWh.

Ainsi, la capacité totale de production et d'importation d'électricité en 2022 sera estimée à 275,4 milliards de kWh, en hausse de 7,9% en variation annuelle. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s’est engagé à fournir suffisamment d’électricité en 2022.

Pour assurer une alimentation électrique suffisante, le ministère a demandé à des centrales hydroélectriques de se concentrer au stockage de l’eau dans les réservoirs pour se préparer à la saison sèche 2022.

Il a également demandé d’accélérer le rythme des projets de lignes de transmission d'électricité, notamment celles de 500kV, de 220kV, pour garantir l’alimentation en électricité pour les localités au Nord. -VNA