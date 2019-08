La signature du mémorandum de coopération entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et MM Mega Market Vietnam. Photo : https://congthuong.vn/



Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce a signé le 8 août à Hanoï un mémorandum de coopération avec la SARL MM Mega Market Vietnam.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai, ce mémorandum de coopération vise à renforcer la présence des produits vietnamiens dans le réseau de distribution de MM Mega Market au Vietnam. Il a également pour objet d’augmenter les exportations de produits vietnamiens via les réseaux de distribution international de la société TCC Land International à Singapour et d’autres entreprises relevant du groupe thaïlandais TCC.

Aux termes du mémorandum, les produits vietnamiens représenteront environ 90% des produits vendus dans le réseau de MM Mega Market au Vietnam. Des événements annuels tels que des Semaines des produits vietnamiens, des colloques et des cours de formations pour présenter les produits vietnamiens, seront organisés. De nombreux producteurs et entreprises vietnamiens recevront d’assistances pour améliorer la qualité de leurs produits et répondre aux exigences de leurs partenaires.

A cette occasion, le vice-ministre Do Thang Hai a déclaré apprécier les contributions de MM Mega Market au développement du marché de la vente au détail au Vietnam, notamment la création de plus de 8.000 emplois directs.

Selon son directeur général Phidsanu Pongwatana, MM Mega Market comprend actuellement 19 centres dans 15 villes et provinces du Vietnam. En 2018, MM Mega Market a commencé à exporter des produits agricoles vietnamiens vers la Thaïlande. Cette année, la société envisage de porter le volume de ces exportations à environ 200 tonnes/mois, soit le double du niveau de l’année dernière.

En octobre prochain, MM Mega Market collaborera avec le Service de l’Industrie et du Commerce de Ho Chi Minh-Ville pour organiser une Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande. -VNA