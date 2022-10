Cérémonie de remise de quatre écoles préuniversitaire s et d'un lycée au Comité des affaires ethniques. Photo: ministère de l'Éducation et de la Formation

Hanoï (VNA) - Quatre écoles pré-universitaires et un lycée relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation ont été remis le 8 octobre au Comité des affaires ethniques, selon la décision No 1127/QĐ-TTg du 26 septembre 2022 signée par le Premier ministre.

Il s'agit de la pré-université centrale des minorités ethniques, de la pré-université de Sam Son, de la pré-université centrale des minorités ethniques et de la pré-universitaire des minorités ethniques de Nha Trang, de la pré-université de Ho Chi Minh-Ville et du lycée Viet Bac.

Ces écoles spécialisées dont le rôle est d'encourager les étudiants préparatoires à l'université, créant ainsi une source de cadres pour les zones montagneuses et les zones de minorités ethniques à travers le pays.

Le ministre et président du Comité des affaires ethniques Hau A Lenh a promis de collaborer étroitement avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, d'autres ministères, secteurs et localités concernés pour assurer les meilleures conditions en matière matérielle et spirituelle aux écoles. -VNA