Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique a reçu le 28 juin à Hanoï le nouvel ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abd.

Lors de la rencontre, le ministère To Lam souhaite coopérer plus étroitement avec les agences indonésiennes compétentes afin d'approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays et ce contribue à assurer la sécurité nationale dans chaque pays pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Le ministre To Lam a souligné que la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences indonésiennes compétentes s'est développée de manière positive grâce à l'échange de délégations de haut niveau, au partage d'informations sur la prévention et le contrôle de la criminalité transnationale. Le ministère vietnamien et la police nationale indonésienne ont déjà établi un dialogue de sécurité au niveau des vice-ministres.

Selon le ministre To Lam, en 2020, le Vietnam a étroitement coopéré et reçu un soutien actif des États membres de l'ASEAN dont l’Indonésie pour remplir ses rôles de président de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de promouvoir les objectifs de l'ASEAN dans un contexte difficile, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le ministre To Lam a également affirmé que son ministère est disposé à coopérer et à créer toutes les conditions favorables pour que le nouvel ambassadeur indonésien remplisse les missions qui lui sont confiées durant son mandat au Vietnam.

De son côté, l’ambassadeur indonésien a affirmé faire tout son possible pour contribuer à consolider la coopération traditionnelle et intégrale entre les deux pays.

Enfin, il a espéré que la coopération entre les forces exécutant de la loi de deux pays sera renforcée dans les temps à venir.-VNA