Lors de la cérémonie de réception. Photo : VNA

Hanoï, 2 juillet (VNA) - Le ministère de la Santé a reçu le 2 juillet, 190.000 kits de dépistage rapide du SARS-CoV-2 d’une valeur d'environ 500.000 dollars offerts par de nombreux Länder allemand au Vietnam via de l’organisation non gouvernementale World University Service (WUS).Les kits de dépistage rapide du SARS-CoV-2 sont offerts par les Länder de Hambourg, Brême, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Saxe-Anhalt.Lors de la cérémonie de remise à Hanoï, le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a remercié le gouvernement et le peuple allemands pour leur aide précieuse et efficace au secteur de la santé du Vietnam dans un passé récent, exprimant son espoir que la coopération médicale entre les deux pays continuera à se développer dans le temps à venir.Les kits de test seront distribués dans les villes et provinces confrontées à des évolutions pandémiques complexes pour servir la lutte contre COVID-19, a-t-il ajouté.Il a également noté qu'en 2020, lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois en Allemagne, le gouvernement vietnamien a présenté 100.000 masques faciaux à son homologue allemand.En outre, les Vietnamiens en Allemagne ont également fait don de 100.000 masques aux Länder allemands tout en portant des masques faciaux et en offrant des repas gratuits aux établissements médicaux du pays.L'ambassadeur d' Allemagne au Vietnam, Guido Hildner, a déclaré que les kits de test font partie du soutien de l'Allemagne présenté via le WUS, qui appellera les administrations des Länder allemands à faire plus de dons pour fournir au Vietnam environ un million de kits de test rapide de COVID-19 dans les temps à venir. . L'aide reflète la solidarité entre les deux pays, non seulement au niveau du gouvernement mais aussi au niveau de Länder, a-t-il souligné. - VNA