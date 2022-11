Virus monkeypox au microscope électronique. Photo : AFP/VNA

Dak Lak (VNA) - Le Département général de médecine préventive du ministère de la Santé a envoyé jeudi 3 novembre une note officielle au Département de la santé de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), lui demandant d’intensifier la prévention et la lutte de la variole du singe (monkeypox).



La demande a été faite après qu’un homme de 59 ans de Dak Lak, qui s’était déjà rendu en Afrique du Sud à des fins touristiques, a développé des symptômes suspectés d’être la variole du singe après son retour chez lui.



Dans le texte, le Département de la santé de la province de Dak Lak est invité à prélever des échantillons du cas suspect et à les envoyer aux instituts d’hygiène et d’épidémiologie et aux instituts Pasteur pour des tests.



Le département doit retracer les contacts étroits de l’homme, maintenir une surveillance de la santé et traiter les grappes de maladies (le cas échéant) en temps opportun pour empêcher la propagation de la maladie, selon le texte.



Il est demandé au département de renforcer les supervisions aux frontières et aux installations médicales, de former les agents de santé, de revoir les scénarios d’intervention, de se préparer en termes de médicaments, d’équipements, de personnel et de financement, et d’intensifier le travail de communication.



L’homme susmentionné s’est rendu en Afrique du Sud en tant que touriste le 19 octobre et est retourné le 26 octobre à l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, après avoir transité par Singapour, a indiqué le Département de la santé de la province de Dak Lak.



Entre le 26 octobre et le 1er novembre, l’homme a eu des contacts avec des membres de sa famille et d’autres personnes. Après que des symptômes tels que des douleurs articulaires et des éruptions cutanées ont commencé à apparaître le 1er novembre, il s’est isolé chez lui. Ses contacts proches n’ont montré aucun signe anormal.



Si le test revient positif, l’homme serait le troisième cas de variole du singe au Vietnam. Les deux premiers cas étaient des femmes revenant de Dubaï qui se sont rétablies, ne posant aucun risque de transmission communautaire. – VNA