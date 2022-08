Photo d'illustration: ministère de la Santé



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a organisé le 1er août une formation en ligne sur le diagnostic et le traitement du monkeypox à l’intention des établissements médicaux du pays, dans le contexte où le nombre de cas dans le monde dépasse les 22.000.

Bien qu'aucun cas de monkeypox n'ait été enregistré au Vietnam, le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a insisté sur la nécessité de mener des préparatifs minutieux car le risque d’invasion de cette maladie dans le pays est très élevé.

Il a demandé aux établissements de santé de préparer les conditions nécessaires à la prévention et à la lutte contre la maladie, dont celles liées à la détection précoce et aux tests de dépistage. Il est également important de promouvoir la communication sur les symptômes et de renforcer la formation des établissements médicaux à tous les niveaux.

Selon Nguyen Luong Tam, directeur adjoint du Département de médecine préventive du ministère de la Santé, le ministère de la Santé est en train d'élaborer des instructions sur la surveillance des cas de monkeypox et de réactiver le système de contrôle épidémiologique aux frontières.

Nguyen Trong Khoa, directeur adjoint du Département d'examen et de traitement médicaux du ministère de la Santé, a déclaré que le ministère avait élaboré des plans de réponse à différentes situations.

La variole du singe a été classée en urgence de santé publique de portée internationale par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 23 juillet dernier. -VNA