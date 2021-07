Mise en place d'un hôpital de campagne pour le traitement des cas de COVID-19 dans la province de Binh Duong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a envoyé une dépêche à ses hôpitaux, aux Services de la Santé des villes et provinces du ressort central et aux hôpitaux universitaires sur le renforcement de leurs systèmes d’examens et traitements médicaux afin de garantir les soins pour les patients de COVID-19.



Tous les hôpitaux du niveau de district et de deuxième niveau doivent être équipés d’un système générateur d'oxygène, d'équipements et de personnel apte pour faire fonctionner ce système.



Les hôpitaux généraux de premier niveau doivent avoir au moins de 50 à 100 lits pour les services de soins intensifs, ainsi que des systèmes générateurs d'oxygène et du personnel compétent pour fournir des soins d’urgence aux patients dans les conditions graves.



Les hôpitaux régionaux doivent créer rapidement des centres d'urgence pour recevoir les patients graves de COVID-19 afin d'alléger la pression sur les autres hôpitaux.



Les hôpitaux du ressort central doivent renforcer leurs services de soins intensifs.



Les villes et les provinces doivent assurer l'approvisionnement en oxygène médical, éviter absolument le manque d’oxygène médical dans les soins d’urgence et le traitement.-VNA