Le milieu offensif Nguyên Quang Hai. Photo: bongdaplus.vn

Hanoi (VNA) - Le milieu offensif Nguyên Quang Hai a obtenu son visa de travail en France, a déclaré le 23 juin à Hanoi son représentant Nguyên Dac Van au journal en ligne VnExpress.

Nguyên Quang Hai peut partir pour la France cette semaine, pour passer un examen médical et boucler la procédure pour rejoindre un club appartenant à la Ligue 2 (deuxième division du championnat de football professionnel en France), avec lequel il a signé un contrat de travail de plus d’un an.

Dans son nouveau club, Nguyên Quang Hai portera toujours le numéro 19, a indiqué son représentant.

Agé de 25 ans, Quang Hai évoluait depuis ses débuts au Hanoi FC mais se retrouve à présent en fin de contrat. Il compte 43 sélections avec l’équipe nationale pour 10 buts inscrits.

Ce footballeur international vietnamien évolue au poste de milieu de terrain offensif pour la sélection nationale du Vietnam. Il est actuellement libre de tout contrat. En 2018, il a été élu par un panel de journalistes sportifs et d'experts du football parmi les 15 meilleurs footballeurs d'Asie. En 2019, il est élu parmi les 17 meilleurs footballeurs d'Asie. Il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs vietnamiens de sa génération. -VNA