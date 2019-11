Des représentants de l'Université Grenoble Alpes et le médecin Phu Chi Dung, directeur de l'Hôpital d'hématologie et de transfusion sanguine (2e à partir de la droite). Photo: sggp.org.vn



Hanoï (VNA) - Jeudi matin, des représentants de l'Université Grenoble Alpes (France) ont remis le titre de professeur et senior lecturer au médecin Phu Chi Dung, directeur de l'Hôpital d'hématologie et de transfusion sanguine.

Phu Chi Dung est le premier Vietnamien à recevoir ce titre.

Selon le professeur Jean Hoang Chung Minh, de l'Université Grenoble Alpes, chaque année, le médecin Phu Chi Dung devra venir en France pour enseigner et travailler pendant trois mois et recevra un salaire comme les autres professeurs français. En raison du travail occupé à son Hôpital d'hématologie et de transfusion sanguine, il effectuera de courts séjours en France et ne recevra pas de salaire.

Le médecin Phu Chi Dung a activement contribué à la coopération entre le Vietnam et la France à travers ses travaux de recherche scientifique dans et hors du pays. Il a participé à l'enseignement dans des universités de médecine à Ho Chi Minh-Ville, à l’organisation avec succès de conférences sur la greffe de cellules souches Vietnam-France. Il a déjà étudié en France et en Belgique. –VNA