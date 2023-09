Le mausolée du Président Hô Chi Minh - lieu d'expression des sentiments du peuple vietnamien et des amis internationaux

Le mausolée de l’Oncle Hô, «ouvrage de la volonté du Parti et de l’aspiration du peuple», est un haut lieu d’expression des sentiments, de la foi du peuple vietnamien et des amis internationaux, une adresse sacrée avec des valeurs historiques, politiques et culturelles qui inculque la tradition révolutionnaire aux générations de Vietnamiens d’aujourd’hui et de demain.