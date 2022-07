Chaque seconde, un Vietnamien utilise au moins un service de fintech. Photo: Zawya



Hanoï (VNA) - Le nombre de startups dans le domaine des fintech au Vietnam ne cesse de croître d'année en année. Cela montre que malgré sa jeunesse, le marché vietnamien des fintech a de nombreuses perspectives de développement.



Le taux de développement des technologies financières au Vietnam est le deuxième plus élevé d'Asie du Sud-Est. Depuis 2016, la valeur du marché des fintech au Vietnam a fortement augmenté, passant de 0,7 milliard à 4,5 milliards d’USD. Dans un avenir proche, avec le soutien des agences gouvernementales, d'ici 2024, le marché vietnamien des technologies financières pèsera 18 milliards d’USD, et ce malgré une forte concurrence et des barrières commerciales élevées.



Le volume de transactions sur les plateformes fintech a connu une augmentation de 152,8 % par rapport à 2016, et a dénombré 29,5 millions de nouveaux utilisateurs. Cette forte augmentation du nombre d'utilisateurs signifie que chaque seconde, un Vietnamien utilise au moins un service de fintech.



Selon les analystes, 93% des investissements fintech au Vietnam sont dirigés vers les portefeuilles et les paiements électroniques.



En octobre 2020, le Vietnam comptait 39 fournisseurs de services de paiement agréés, les 5 plus grands étant MoMo, Payoo, Moca, ZaloPay et ViettelPay. Bien que la proportion d'entreprises fintech opérant dans le domaine du paiement ait diminué, représentant 31% du nombre total d'entreprises existantes, celui-ci est toujours considéré comme un secteur clé.



Les entreprises opérant dans le domaine des prêts entre particuliers représentaient 17% et la blockchain/crypto-monnaie, 13%. Ce sont les deux segments qui connaissent la plus forte croissance avec un nombre d'entreprises actives qui est passé de moins de 5 en 2017 à plus de 15 en 2020.



En termes de produits et services, le marché est divisé en de nombreux segments, typiquement : paiement, banque numérique (digital banking), prêt entre particuliers (P2P lending), financement participatif (crowdfunding), technologie d'assurance (Insurtech), investissement et gestion de patrimoine (retail investment & wealth management), blockchain/crypto-monnaie…/. - CPV/VNA

