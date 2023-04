Des produits Halal vietnamiens présentés lors d'un événement. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Dans les temps à venir, le Bureau du Commerce du Vietnam à Singapour continuera d'aider les entreprises vietnamiennes à présenter leurs produits sur le marché singapourien, à nouer des liens avec des partenaires à Singapour et à se renseigner sur les normes Halal de Singapour.C’est en ces termes que s’est déclaré Cao Xuan Thang, conseiller au commerce du Vietnam à Singapour, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour le 14 avril sur le marché singapourien des produits Halal, les avantages et les difficultés des exportateurs vietnamiens.Le marché singapourien des produits alimentaires Halal de Singapour continuerait à enregistrer une croissance d'environ 7 à 10% dans les années à venir, a-t-il estimé, avant de suggérer des orientations pour augmenter les exportations vietnamiennes de produits Halal vers Singapour.Selon le conseiller au commerce, les entreprises vietnamiennes devraient changer de manière rapide et proactive leurs méthodes de production et de gestion de la production pour répondre aux normes générales et normes spécifiques des produits Halal de chaque pays.Il leur est également nécessaire de veiller à assurer la stabilité de la qualité de leurs marchandises et garantir les conditions de de certification pour garantir leurs exportations vers Singapour, marché très exigeant, a souligné Cao Xuan Thang.-VNA