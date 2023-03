Le marché immobilier vietnamien continue d'intéresser les investisseurs et les fonds étrangers. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Le marché immobilier vietnamien continue d'intéresser les investisseurs et les fonds étrangers.



Le rapport d'enquête auprès d’investisseurs d'Asie-Pacifique en 2023 publié par la société des services immobiliers CBRE en janvier dernier, a montré que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï figuraient dans le top 10 des destinations les plus attractives en matière d'investissement transfrontalier. En particulier, la mégapole du Sud s'est classée troisième et ce, pour la première fois, devant même l’Australie.



Les investisseurs étrangers intéressés par le segment des logements en résidence au Vietnam proviennent principalement de pays et territoires asiatiques tels que Hong Kong (Chine), Singapour, la Chine, la République de Corée et le Japon.



Avec un taux d'urbanisation prévu de 42% d'ici 2025, aux yeux des investisseurs étrangers, le Vietnam dispose encore d'un fort potentiel de développement immobilier. De plus, la classe moyenne augmente, faisant du Vietnam une destination attrayante pour les investissements dans l’immobilier.



Début février 2023, l'investisseur singapourien Keppel Land a signé un protocole d'accord avec le groupe Khang Diên pour coopérer au développement de projets résidentiels ainsi qu'au développement urbain durable à Hô Chi Minh-Ville. Louis Lim, PDG de Keppel Land, a confirmé la détermination de son groupe à étendre sa présence au Vietnam, un marché clé qui a un potentiel de croissance à long terme.



De même, Sembcorp Development (Singapour) a signé un protocole d'accord avec Becamex IDC sur la coopération dans le développement de 5 parcs industriels verts, intelligents et durables au Vietnam au cours des 3 prochaines années, avec un investissement total d'environ un milliard de dollars.



Un rapport du groupe PropertyGuru publié en janvier a indiqué que la politique économique ouverte du Vietnam et son intégration à des chaînes d'approvisionnement mondiales avaient créé un énorme potentiel de croissance pour les fabricants. Par conséquent, une chaîne d'approvisionnement durable sera essentielle à la force économique du Vietnam et à l'augmentation de l'attractivité du secteur de l’immobilier pour les investisseurs étrangers.



Selon ce rapport, si les infrastructures de transport, telles que ports maritimes, autoroutes, chemins de fer à grande vitesse et aéroports, sont agrandies et modernisées, le marché immobilier vietnamien deviendra de plus en plus attractif pour les investissements étrangers, tant directs qu'indirects.



Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), l'immobilier est classé deuxième dans la liste des secteurs bénéficiaires d’investissements directs étrangers (IDE) en 2022, avec un capital de plus de 4,45 milliards de dollars, représentant 16,1 % du montant total. -VNA