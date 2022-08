Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le marché immobilier de Hanoï se redresse progressivement et dispose de belles perspectives de développement, ont constaté les analystes de Savills Vietnam lors d'un séminaire qui s'est tenu le 17 août.

S’agissant des transactions de détail, les analystes s’attendent à une croissance dans les derniers mois de l’année. La demande de location d’espace concerne principalement les supermarchés, les magasins de proximité, les services de santé et les établissements d’alimentation. La demande d’espace pour la mode et les cosmétiques, elle, montre des signes de ralentissement. Selon Hoang Nguyet Minh, directrice de la division des baux commerciaux chez Savills Hanoi, la demande sur le marché de détail illustre la confiance des consommateurs en leurs revenus.

En ce qui concerne le segment hôtelier à Hanoï, il voit des signes encourageants, avec un taux d'occupation moyen en hausse de 16 points de pourcentage d'une année sur l'autre. Les SEA Games 31 tenus en mai dernier ont contribué à attirer des touristes dans la capitale avec 700.000 visiteurs vietnamiens et 31.000 étrangers, et les hôtels 5 étoiles ont connu une demande importante de la part des sportifs et des touristes.

Au second semestre 2022, la situation s’avérera encore meilleure grâce à l’atténuation des impacts de la pandémie et au retour progressif de la confiance des touristes.

Le marché immobilier de Hanoï a maintenu une bonne croissance dans tous les segments. Photo: VNA

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le marché du tourisme se rétablit et de nombreux hôtels dans la capitale affichent des taux d'occupation élevés.

Pour le segment des appartements, il continuera de s'animer car 14 nouveaux projets et la prochaine phase de deux grands projets en opération fourniront quelque 11.726 unités au second semestre de cette année.

Le segment des villas à Hanoï, lui, aura d'ici la fin de l'année plus de 2.131 nouvelles unités en provenance de 13 projets. Cependant, selon Matthew Powelle, les prix de vente demeurent élevés et l’offre reste limité. -VNA