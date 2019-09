Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Si vous venez à Cân Tho, une province importante du delta du Mékong, vous devez absolument découvrir ses marchés flottants dont le plus célèbre est Cai Rang. Situé à 6 kilomètres du centre-ville de Cân Tho, ce marché original fait l’admiration de tous les touristes.



Le nom de Cai Rang existe depuis de nombreuses années mais son origine est entourée de mystères. Deux histoires circulent à ce propos. Une version raconte qu’un crocodile aurait été vu sur les rives du Delta et que les habitants impressionnés par les dents de l’animal auraient appelé l’endroit Cai Rang (dents en français).



Pour l’autre version, plus pragmatique, le nom Cai Rang viendrait de «Karan», une sorte de fourneau en argile que vendaient les Khmers dans l’antiquité sur ce marché flottant. Le mot «Karan» aurait été vietnamisé en Cai Rang, devenu depuis le nom du marché.



Apparu au début du 20e siècle, le marché flottant de Cai Rang se trouve au croisement des rivières Cân Thơ, Dâu Sâu, Cai Son et Cai Rang. Dans les années 90, afin d’assurer la fluidité de la circulation nautique, le marché a été déplacé. Aujourd’hui, il est situé en aval de la rivière Cân Tho, à 600m du pont de Cai Rang. Doté d’un espace plus grand et plus sûr, il est l'un des trois marchés flottants les plus importants du delta du Mékong.



Vu Linh, batelier, raconte: «La rivière Cân Tho est très importante car elle dessert de nombreuses localités vietnamiennes comme Cà Mau, Rach Gia, Hà Tiên jusqu’à la capitale cambodgienne Phnom Penh. Les commerçants ont l’habitude de s’arrêter ici pour échanger et vendre leurs marchandises. Au fil du temps, le marché est devenu de plus en plus animé».