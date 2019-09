Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le marché vietnamien du transport aérien dispose d’énorme potentiel de développement et ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes, ont indiqué les experts lors de la 4e conférence-exposition internationale sur la logistique du transport aérien du Vietnam, organisée vendredi 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Les experts discutent de la situation du transport aérien au Vietnam et dans le monde, le 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo : VNA

Le directeur adjoint du Département des transports du ministère des Transports, Nguyên Công Bang, a fait savoir que selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), au cours de la période 2013-2017, le Vietnam s’est classé au septième rang des marchés à la croissance la plus rapide au monde avec 6,9%/an dans le transport de passagers et 6,6% dans le transport de fret.

Compte tenu de la vision à l’horizon 2035, le marché de l’aviation vietnamien est considéré comme l’un des cinq marchés à plus forte croissance en termes de nombre de passagers, a-t-il déclaré.

Le développement rapide du marché de l’aviation a favorisé les secteurs du tourisme, du commerce et de l’investissement au cours des dernières années, autant d’opportunités pour le développement du secteur de l’aviation, a-t-il souligné.

La conférence a pour objectif de promouvoir le développement de l’industrie de la logistique en général et des services de transport aérien en particulier, tout en renforçant les atouts des produits vietnamiens sur le marché international.

Lors de cet événement, les professionnels du secteur ont discuté du transport aérien vietnamien et mondial, notamment le transport aérien et le commerce international à l’ère 4.0, le hub logistique - nouvelles tendances et nouvelles opportunités, le commerce électronique international, la pénurie de ressources humaines dans l’industrie du transport aérien. – VNA