Hanoï (VNA) - Dès que l’épidémie a été maîtrisée dans des conditions satisfaisantes, le marché de l’immobilier a progressivement retrouvé sa dynamique avec une augmentation rapide de la demande.

NovaWorld Phan Thiêt au Centre.

La pandémie de COVID-19 a créé de nombreux impacts sur l’économie vietnamienne en général et le marché immobilier en particulier. Cependant, selon une enquête de VARS, le calme du marché dû à l’impact de l’épidémie n’est que temporaire. Les données de Batdongsan.com.vn montrent en effet que l’intérêt pour l’immobilier augmente fortement après les vagues de contamination.



Demande et prix de l’immobilier restés stables



Le dernier rapport de Batdongsan.com.vn indique que l’intérêt pour le marché de l’immobilier retrouvera sa normale d’ici décembre 2021. En outre, selon une enquête du site Cho Tôt Nha, plus de la moitié des clients sont toujours optimistes quant au marché, ayant l’intention d’acheter ou d’investir dans l’immobilier dans les mois à venir, une fois la crise sanitaire définitivement passée. Parmi ceux-ci, 19% déclarent même vouloir investir dès le début de 2022.



Autre information donnée par les études : les prix de l’immobilier n’ont pas baissé malgré l’impact de la pandémie. Tout cela reflète une demande avec un marché toujours élevé. Duong Thuy Dung, directrice principale de CBRE Vietnam, a déclaré que lorsque la demande d’acheteurs est importante, cela a un fort impact sur la reprise du marché immobilier. Selon elle, "la vaccination et la reprise de l’activité économique ont créé un bon signal également pour le marché de l’immobilier. Les efforts du gouvernement pour promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement publics et le programme de relance économique au cours des deux années 2022-2023 ont eu également des impacts positifs sur le secteur immobilier".



Les prix des biens côtiers s’envolent



Parmi les produits immobiliers toujours privilégiés, on trouve les biens situés sur la côte. Mais aujourd’hui, avec la pression sur le foncier, leur prix s’est envolé, bien souvent au-dessus d’un million de dollars… L’offre rare et la demande en augmentation rapide feront que les produits côtiers deviendront plus "chauds" que jamais, en particulier à la fin de cette année, alors que la demande de recherche et de transactions immobilières devrait augmenter fortement.



Dépassant toutes les attentes des investisseurs, The 6nature Danang - un projet immobilier côtier haut de gamme -, fait actuellement des vagues, attirant une grande demande de particuliers provenant de tout le pays. Disposant d’un emplacement unique sur le long de la côte de My Khê, l’une des plages listées parmi les plus belles du monde, The 6nature Danang est également au carrefour de tous les centres économique et culturel de la région. -CVN/VNA