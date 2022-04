Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Après une période de gel à cause du COVID-19, le marché de l'immobilier industriel se réchauffe avec de nombreux projets.

Depuis le début de l’année jusqu’au 20 mars, le pays a attiré 8,91 milliards de dollars d’investissements étrangers, dont près de 5 milliards versés dans les industries manufacturières.

Comme de nombreux investisseurs injectent des capitaux et continuent à étendre leurs activités au Vietnam, l'immobilier industriel devra continuer d'être un « point positif » du marché de l’immobilier.

L'offre de terrains industriels du pays a tendance à augmenter durant la période 2022-2025, ce qui est également un facteur qui favorise le marché de l’immobilier.

En outre, plusieurs experts constatent que les loyers des terrains industriels au Vietnam sont inférieurs de 20-30% à ceux en Indonésie et en Thaïlande.

Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï, a déclaré que les prix de l'immobilier au Vietnam sont relativement abordables par rapport à d'autres pays.

En outre, le Vietnam a une main-d'œuvre bon marché et un cadre juridique de plus en plus transparent, a-t-il analysé, considérant que ce sont des facteurs attractifs pour les investisseurs étrangers.

Avec comme principaux atouts la main-d'œuvre et les infrastructures, les investissements dans les projets industriels au Vietnam sont de plus en plus nombreux, la priorité étant le développement des centres de données.

Concernant la part croissante des entreprises d'IDE sur le marché de l'immobilier industriel, Matthew Powell l'a attribuée à des facteurs tels que les prix raisonnables des terrains industriels, des promoteurs immobiliers renommés et des politiques juridiques appropriées.

Les autres raisons importantes concernent les ressources humaines, le bon réseau de transport et l'accessibilité aux ports et aéroports internationaux pour servir l'import-export. -VNA