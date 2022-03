Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après deux trimestres d’être gelé à cause du Covid-19, le marché de l'immobilier industriel se réchauffe avec de nombreux projets

A Hoa Binh, le projet de la zone industrielle de Nhuan Trach, représentant un investissement total de près de 2.400 milliards de dongs, a été lancé. Le projet, dont le maître d’ouvrage est la SARL Hoa Phu-Hoa Binh, est construit sur une superficie de plus de 213 hectares dans les communes de Nhuan Trach et Cu Yen, district de Luong Son.

Il y a un mois, le Premier ministre a approuvé le projet du parc industriel élargi de Tam Thang, dans la province de Quang Nam (Centre). Le projet s'étend jusqu'à 248,9 hectares et bénéficie d'un investissement total de plus de 768 milliards de dongs.

En 2022, Ho Chi Minh-Ville devrait avoir cinq nouvelles zones industrielle couvrant plus de 4.200 hectares dont quatre s’implantent dans le district de Binh Chanh.

De même, à Hanoï, le marché de l’immobilier industriel va s’épanouir en 2022 et 2023 avec des projets clés tels que les zones industrielles de Quang Minh II (266 ha), Thanh My - Xuan Son (108 ha), Soc Son (306 ha ), Soc Son II (204 ha), HANSSIP II (300 ha) et Phung Xa (84 ha).

SLP est un investisseur étranger émergent ces dernières années qui a récemment mis en chantier le projet du parc industriel SLP Park Xuyen A (phase I) dans la province de Long An (Sud). Il s'agit du 2e projet de SLP à Long An et du 3e projet au Vietnam. La première phase du projet devrait être achevée au premier trimestre 2023, sur une superficie totale d'environ 84.000 m2.

Auparavant, SLP a coopéré avec son partenaire stratégique GLP pour créer le fonds GLP Vietnam Development Partners I, doté d'un budget de 1,1 milliard de dollars. Il est considéré comme l'un des plus grands fonds de développement logistique en Asie du Sud-Est.

Un représentant de SLP a déclaré au Journal Dau Tu (Investissement) que sa société a développé six projets au Vietnam couvrant une superficie totale d'environ 860.000 m2, principalement à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. SLP prévoit de développer une réserve foncière pouvant atteindre d'un à 1,5 million de m2 de surface de plancher totale (GFA) au Vietnam.

Colliers Vietnam prévoit que le marché de l'immobilier industriel à Binh Duong, Binh Phuoc et Dong Nai reprendra sa dynamique en 2022 grâce à leurs infrastructures de transport et économiques modernes et à la présence de nombreux grandes entreprises telles que Vingroup, FLC, Becamex, HUD.

Au Centre, Da Nang est devenue un point lumineux pour attirer les investissements étrangers dans les parcs industriels. Plus précisément, Arevo Inc. (États-Unis) mène des recherches et des investissements dans un projet d'usine d'imprimantes 3D avec un investissement total de 135 millions dollars dans le parc de hautes technologies de Da Nang.

La province accueille également d’autres projets tels que l'usine de semi-conducteurs United States Enterprise (110 millions de dollars) ; le centre de recherche, de développement et de production Fujikin Danang (35 millions de dollars) et EPE Packaging Vietnam (300 000 dollars). -VNA