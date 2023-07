Photo: ACV

Hanoï (VNA) - Selon la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le marché de l'aviation intérieure au premier semestre de 2023 a enregistré un taux de croissance de 7% par rapport à la même période de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de COVID-19.

Pendant cette même période, le marché de l'aviation international ne s'est pas complètement rétabli et a atteint un peu plus de 80% de ses résultats comparé à la même période de 2019.

Afin de répondre à la demande croissante de vols intérieurs pendant la haute saison estivale, le transporteur national a activement augmenté ses vols intérieurs, assurant une offre abondante de sièges, fournissant aussi de nombreuses promotions attractives pour les passagers.

Vietnam Airlines lance un programme promotionnel en réduisant de 15 à 30% ses tarifs pour les vols nationaux et internationaux pour les groupes de 4 à 6 passagers ou plus. Le programme devrait attirer un grand nombre de passagers, stimulant ainsi la demande touristique et commerciale au second semestre de 2023.-VNA