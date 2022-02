Le marché vietnamien de la logistique voit une vague d'investissements étrangers. Photo: VNPost

Hanoi (VNA) – De nombreux investisseurs étrangers ont renforcé leur présence sur le marché vietnamien de la logistique pour saisir les opportunités de développement après la pandémie.

Capital Land Development (CLD) du groupe CapitaLand, a récemment signé un protocole d’accord de coopération en matière d’investissement avec le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord).



Les deux parties ont fait part de leur intérêt commun pour la promotion du développement du premier projet urbain - industriel - logistique au Vietnam avec une valeur d’investissement totale engagée d’un milliard de dollars. Ce protocole d’accord définira les orientations du projet, le premier du genre de CLD au Vietnam.



Le projet de parc industriel écologique, de zone logistique moderne et de zone urbaine intelligente de plus de 400 hectares à Bac Giang devrait servir de tremplin pour la création d’une chaîne d’approvisionnement flexible pour la Région économique clé du Nord, a déclaré Ronald Tay, directeur général de CLD Vietnam.

Le projet devrait créer plus de 20.000 emplois, apportant une contribution importante à l’amélioration de la vie des habitants locaux, a-t-il précisé.

Photo d'illustration. Source: VNA

De son côté, Delvin Fan, directeur des opérations de Best Express Vietnam, a déclaré avoir investi 20 millions de dollars dans la construction de centres de tri de fret à Bac Ninh (Nord) et à Cu Chi (Hô Chi Minh-Ville), qui sont également deux sites majeurs en Asie du Sud-Est.



SEA Logistic Partners (SLP) n’est pas en reste avec la mise en chantier du SLP Park Xuyen A, le 24 février dans le district de Duc Hoa, province de Long An (Sud). Le projet dont la première phase devrait être achevée au premier trimestre 2023, est destiné à fournir des entrepôts sur une superficie totale à louer d’environ 84.000 m2.



Les investisseurs étrangers continuent d’injecter des capitaux sur le marché vietnamien de la logistique, capitalisant sur le changement de la chaîne d’approvisionnement qui fait du Vietnam un centre logistique du monde.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, plus de 30.000 entreprises de logistique opèrent dans le pays. –VNA