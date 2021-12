Hanoi (VNA) - La Bourse est un élément important de l’économie de marché du Vietnam, contribuant à accélérer le processus d’intégration et à renforcer la connectivité avec les marchés financiers internationaux.

Depuis sa création il y a 25 ans, la Bourse vietnamienne, anciennement Centre de transactions des valeurs mobilières, qui comprend désormais les Services des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) et de Hanoï (HNX), a connu un fort développement et a servi de canal efficace pour la mobilisation de capitaux pour l’économie nationale. Simultanément, un marché des obligations d’État et un marché des produits dérivés ont également été développés afin de soutenir efficacement la mobilisation de capitaux, le marché des obligations d’État étant considéré comme le marché obligataire le mieux développé de toute la région.

Grâce à la stabilité macro-économique, à la publication de la Loi sur la Bourse et aux mesures prises, le marché boursier vietnamien a continué à se développer en 2021, affirmant ainsi son statut de canal efficace de mobilisation de capitaux. Le pays a pour ambition de le développer davantage, affinant le cadre juridique et créant un climat des affaires favorable aux entreprises et investisseurs. Il faut être en mesure de faire de la Bourse vietnamienne un marché émergent doté d’une haute compétitivité tant au niveau régional que mondial.

Le marché boursier du Vietnam est en train de faire d’énormes progrès, ce qui laisse augurer qu’il pourrait bientôt passer du groupe des marchés marginaux à celui des marchés émergents. Photo : VNA

Des bases solides

"Bien qu’impacté par la pandémie de COVID-19, le marché boursier vietnamien a tout de même obtenu des résultats impressionnants", s’est réjoui Vu Duc Tiên, directeur général de la Société boursière par actions Sài Gon Hanoi (SHS). Les réalisations les plus remarquables sont son redressement, le nombre record de nouveaux investisseurs et l’explosion des bonds d’entreprises.

La Bourse vietnamienne compte 2.133 entreprises cotées. La mobilisation des capitaux via la Bourse représentait 37% du PIB en 2020. Fin octobre 2021, la capitalisation boursière s’est élevé à 8,3 millions de milliards de dôngs, soit l’équivalent de 133,8% du PIB national, contre 84% en 2020. Début novembre 2021, la liquidité sur le marché boursier vietnamien a atteint un nouveau record avec près de 52.000 milliards de dôngs (près de 2,3 milliards d’USD) d’actions négociées sur les salles de transactions boursières du pays.

Le Vietnam Securities Depository (VSD) ou Dépositaire de titres vietnamiens, organisme en charge de la sécurité des dépôts, vient d’annoncer que 129.564 nouveaux comptes en Bourse ont été ouverts en octobre. En moyenne, plus d’un milliard d’actions ont été négociées sur le HoSE à chaque session de la première semaine de novembre 2021, un chiffre jamais enregistré auparavant. La valeur moyenne des échanges sur les trois places boursières du Vietnam a atteint 39.200 milliards de dôngs (près de 1,73 milliard d’USD) par session. La Société boursière par actions MB (MBS) s’est déclarée optimiste quant aux perspectives du marché boursier vietnamien en 2022, estimant que celui-ci attirera davantage d’investisseurs étrangers, grâce à la stabilité socio-économique.

Au dire d’experts, afin d’attirer de nouveaux flux de capitaux, le marché boursier national doit passer de la classification “marché frontière” à celle de “marché émergent”, prévu en 2025 conformément à l’objectif fixé par le gouvernement.

Dans un futur proche, le gouvernement prévoit la fusion des HoSE et HNX pour créer le Service des transactions boursières du Vietnam (VNX). Celui-ci, d’un capital de 3 billions de dôngs (130,2 millions d’USD), aura son siège social à Hanoï et fonctionnera comme une EURL détenue à 100% par l’État. Le ministère des Finances sera le représentant du capital de l’État. HNX et HoSE deviendront ses filiales, avec 100% du capital investi par le VNX, mais fonctionneront toutes deux indépendamment.

Le gouvernement envisage de continuer de développer le marché boursier de manière durable et de promouvoir son rôle dans la constitution de capitaux à moyen et long termes pour l’économie nationale, améliorant sa qualité et sa transparence. Par le marché boursier, il a réussi à lever des fonds pour une durée de 20 à 30 ans, ce qui contribue à l’augmentation des capitaux à long terme consacrés aux investissements publics et à la restructuration de la dette publique. Le gouvernement cherche aussi à augmenter la taille du marché obligataire pour le porter de 20% du PIB en 2019 à 45% en 2030. L’objectif pour les obligations des sociétés est de passer de 11% du PIB à 20%. La Bourse vietnamienne a l’ambition de devenir rapidement l’une des quatre plus grandes places boursières d’Asie du Sud-Est. –CVN/VNA