Hanoi (VNA) – La crise du Covid-19 est visiblement passée pour le marché boursier vietnamien qui a enregistré à la fin novembre 2021 une incroyable croissance de près de 34% en glissement annuel et figuré parmi les plus rentables au monde, selon Mirae Asset Securities.

Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn



Plusieurs records ont été enregistrés, notamment l’indice VN-Index de 1.500,8 points enregistré en séance du 25 novembre, en hausse de 36% par rapport à la fin de l’an dernier, un volume de transactions de près de 53.000 millards de dôngs (près de 2,3 millards de dollars) constaté en séance du 23 décembre.Face aux évolutions complexes du Covid-19, le Vietnam a adopté des politiques énergiques et opportunes destinées à mettre en œuvre son double objectif de lutte contre l’épidémie et d’accélération de l’activité économique, a indiqué Nguyên Quang Thuong, chef adjoint du département de développement des marchés du Comité d’Etat de la Bourse.En conséquence, le marché boursier vietnamien a rapidement renoué avec la croissance, étant évalué comme l’un des plus résistants à l’épidémie et l’un des plus prompts à se redresser au monde, a-t-il expliqué.Selon Mirae Asset Securities, en 2021, le VN-Index a franchi avec succès la barre des 1.200 points et conquéri le seuil des 1.500 points, même si l’économie a traversé deux vagues de contaminations depuis le début de l’année.Le marché est porté par les secteurs de la banque, de l’immobilier, des matières premières et matériaux, de la construction de base et des services financiers, contribuant à la croissance du VN-Index à hauteur de 31%, 23%, 15%, 10% et 8% respectivement.La valeur marchande moyenne au cours des 11 premiers mois de 2021 a atteint plus de 37.200 milliards de dôngs par séance, soit plus de deux fois celle de 2020. Fin octobre, la capitalisation boursière totale et le solde obligataire en circulation sur le marché avaient atteint près de 163% du PIB en 2020. – VNA