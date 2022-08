Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La valeur et les transactions des comptes des investisseurs étrangers sur le marché boursier vietnamien sont restées positives pendant près d'un mois, ce qui a contribué à promouvoir la reprise du marché boursier national, ont commenté les experts.

Les experts ont déclaré que la forte croissance inattendue du marché vietnamien est l'un des facteurs qui attirent les investisseurs étrangers.

La directrice de la division de recherche de la compagnie de bourse VNDirect, Tran Thi Khanh Hien, a estimé que le Vietnam reste un point positif en termes de croissance dans la région Asie-Pacifique, ajoutant que sous la direction de la Banque d'État du Vietnam (SBV), l'inflation au Vietnam était encore à des niveaux acceptables.

Le maintien de la force du dong vietnamien dans le contexte de la flambée du dollar américain a également contribué à renforcer la confiance des investisseurs étrangers dans le marché vietnamien, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, l'économiste en chef de VinaCapital, Michael Kokalari, a déclaré que le principal moteur de la croissance de l'économie vietnamienne sera la consommation intérieure.

VinaCapital estime que le montant de la consommation domestique augmentera fortement et rebondira par rapport aux attentes, a-t-il dit.

Les revenus et les bénéfices des sociétés cotées à la bourse vietnamienne sont principalement tirés par l'économie nationale, a-t-il déclaré.

La compagnie thaïlandaise Asia Plus Securities (ASPS) a annoncé qu'elle intensifierait ses investissements au Vietnam dans un contexte où l'économie du pays se développe fortement et devient de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers.

L'ASPS a déclaré que la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre 5 à 7% par an jusqu'en 2028, dépassant à la fois la Thaïlande et Singapour.-VNA